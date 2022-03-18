Сеть "Сильпо" начинает выдачу гуманитарных продуктовых наборов18.03.2022 17:00
Минсоцполитики и сеть супермаркетов Сильпо заключили меморандум о сотрудничестве и фактически начали сотрудничать в обеспечении гуманитарной помощью людей из уязвимых категорий и людей, пострадавших ... подробнее →
Из-под завалов Драмтеатра в Мариуполе вывели 130 человек18.03.2022 15:00
Спасатели вывели 130 человек из-под завалов здания Драматического театра в Мариуполе. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. «По состоянию на этот ... подробнее →
В Краматорске рассказали о последствиях ракетного удара по городу18.03.2022 13:00
Оккупанты рф нанесли сегодня утром ракетный удар по Краматорску. По информации главы ДонОГА Павла Кириленко на 12:00 в результате обстрела: 2 погибших, 26 раненых; разрушено 1 админ здание - ... подробнее →
В ДонОГА сообщили о начале эвакуации жителей Мариуполя из Бердянска18.03.2022 12:30
Стартовала эвакуации жителей Мариуполя из Бердянска. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко. Посадка людей в автобусы началась в 11:00 на площадке перед городским спорткомплексом (нагорная ... подробнее →
Сегодня запланировано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации18.03.2022 12:00
На 18 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила на брифинге глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Донецкая область: из г.Мариуполь – в г.Запорожье. «Колонна автобусов с ... подробнее →
В ЛугОГА рассказали о ситуации на Луганщине 18 марта18.03.2022 11:00
Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры разрушили российские оккупанты в Северодонецке и Рубежном за ночь, сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Артиллерия и системы залпового огня российской ... подробнее →
В Запорожье из Мариуполя прибыли еще 470 автомобилей18.03.2022 10:00
Вчера 470 автомобилей с жителями Мариуполя сумели доехать до Запорожья. Всего 1865 человек, из них 479 – дети. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. «Никого ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 18 марта18.03.2022 09:00
18 марта в Донецкой области намечен ряд эвакуационных поездов со станции Краматорск, при условии отсутствия угроз для безопасности движения. Об этом сообщил Краматорский городской голова Александр ... подробнее →
Путин рассказал Эрдогану о своих требованиях к Украине18.03.2022 08:00
Лидер страны-агрессора Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перечислил требования к Украине, которые он считает условием вывода войск и заключения ... подробнее →
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