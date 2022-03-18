Стартовала эвакуации жителей Мариуполя из Бердянска. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко. Посадка людей в автобусы началась в 11:00 на площадке перед городским спорткомплексом (нагорная ... подробнее →

Оккупанты рф нанесли сегодня утром ракетный удар по Краматорску. По информации главы ДонОГА Павла Кириленко на 12:00 в результате обстрела: 2 погибших, 26 раненых; разрушено 1 админ здание - ... подробнее →

Спасатели вывели 130 человек из-под завалов здания Драматического театра в Мариуполе. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. «По состоянию на этот ... подробнее →

Минсоцполитики и сеть супермаркетов Сильпо заключили меморандум о сотрудничестве и фактически начали сотрудничать в обеспечении гуманитарной помощью людей из уязвимых категорий и людей, пострадавших ... подробнее →

Сегодня запланировано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации 18.03.2022 12:00 На 18 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила на брифинге глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Донецкая область: из г.Мариуполь – в г.Запорожье. «Колонна автобусов с ... подробнее →

В ЛугОГА рассказали о ситуации на Луганщине 18 марта 18.03.2022 11:00 Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры разрушили российские оккупанты в Северодонецке и Рубежном за ночь, сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Артиллерия и системы залпового огня российской ... подробнее →

В Запорожье из Мариуполя прибыли еще 470 автомобилей 18.03.2022 10:00 Вчера 470 автомобилей с жителями Мариуполя сумели доехать до Запорожья. Всего 1865 человек, из них 479 – дети. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. «Никого ... подробнее →