Сеть "Сильпо" начинает выдачу гуманитарных продуктовых наборов

18.03.2022 17:00

Минсоцполитики и сеть супермаркетов Сильпо заключили меморандум о сотрудничестве и фактически начали сотрудничать в обеспечении гуманитарной помощью людей из уязвимых категорий и людей, пострадавших ... подробнее →

Из-под завалов Драмтеатра в Мариуполе вывели 130 человек

18.03.2022 15:00

Спасатели вывели 130 человек из-под завалов здания Драматического театра в Мариуполе. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. «По состоянию на этот ... подробнее →

В Краматорске рассказали о последствиях ракетного удара по городу

18.03.2022 13:00

Оккупанты рф нанесли сегодня утром ракетный удар по Краматорску. По информации главы ДонОГА Павла Кириленко на 12:00 в результате обстрела: 2 погибших, 26 раненых; разрушено 1 админ здание - ... подробнее →

В ДонОГА сообщили о начале эвакуации жителей Мариуполя из Бердянска

18.03.2022 12:30

Стартовала эвакуации жителей Мариуполя из Бердянска. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко. Посадка людей в автобусы началась в 11:00 на площадке перед городским спорткомплексом (нагорная ... подробнее →

Сегодня запланировано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации

18.03.2022 12:00

На 18 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила на брифинге глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Донецкая область: из г.Мариуполь – в г.Запорожье. «Колонна автобусов с ... подробнее →

В ЛугОГА рассказали о ситуации на Луганщине 18 марта

18.03.2022 11:00

Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры разрушили российские оккупанты в Северодонецке и Рубежном за ночь, сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Артиллерия и системы залпового огня российской ... подробнее →

В Запорожье из Мариуполя прибыли еще 470 автомобилей

18.03.2022 10:00

Вчера 470 автомобилей с жителями Мариуполя сумели доехать до Запорожья. Всего 1865 человек, из них 479 – дети. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. «Никого ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 18 марта

18.03.2022 09:00

18 марта в Донецкой области намечен ряд эвакуационных поездов со станции Краматорск, при условии отсутствия угроз для безопасности движения. Об этом сообщил Краматорский городской голова Александр ... подробнее →

Путин рассказал Эрдогану о своих требованиях к Украине

18.03.2022 08:00

Лидер страны-агрессора Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перечислил требования к Украине, которые он считает условием вывода войск и заключения ... подробнее →

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