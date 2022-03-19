В Донецкой области начали выдавать продукты для эвакуированных и малообеспеченных19.03.2022 17:00
В Донецкой области началось предоставление эвакуированным и малообеспеченным жителям региона продуктовых наборов. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко. Согласно информации, первую партию в ... подробнее →
ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 13,4 тысяч домов19.03.2022 16:00
За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет 13 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях, сообщает пресс-служба ДТЭК. "Удалось частично или полностью вернуть свет в Красногоровку, Железное, ... подробнее →
В Запорожье прибыли пять автобусов с беженцами из Мариуполя19.03.2022 14:00
Утром в субботу, 19 марта, в Запорожье прибыли еще пять автобусов с мариупольцами, которые накануне смогли добраться до Бердянска. Об этом сообщил в Телеграм заместитель руководителя Офиса ... подробнее →
На сегодня согласованы 10 гуманитарных коридоров19.03.2022 13:00
Украинские власти согласовали работу 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи на субботу, 19 марта. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр ... подробнее →
В полиции сообщили о ходе эвакуации из Авдеевки и Угледара19.03.2022 12:00
Из обстрелянной оккупантами рф Авдеевки и Угледара эвакуированы более 200 мирных жителей. Об этом сообщает полиция Донетчины. Из Авдеевки вывезено 28 человек, из них 7 - дети. Из Угледара спасены ... подробнее →
В Запорожье "похоронили" Путина19.03.2022 11:00
Надгробный памятник российскому президенту установили в Шевченковском районе Запорожья, сообщает 061 . На могильной плите, кроме портрета, изобразили военный корабль и дату смерти - 24 февраля. Автор ... подробнее →
ЛугОГА опубликовала места сбора для эвакуации жителей19.03.2022 09:30
В ЛугОГА опубликовали список мест сбора для желающих эвакуироваться из Луганской области на сегодня. Согласно договоренностям, «режим тишины» согласован с 9:00. За день постараются ... подробнее →
РФ запугивает мариупольских беженцев "опасностью" Запорожья19.03.2022 09:00
В соцсетях российские боты распространяют фейк о том, что мариупольцам опасно выезжать в Запорожье. Такими сообщениями они срывают эвакуацию из города. Об этом в Telegram сообщает Центр ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 19 марта19.03.2022 08:00
Сегодня, 19 марта, из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда в западные регионы Украины. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко. № 45/46 Лозовая - Ужгород (при ... подробнее →
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- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 21 марта08:00
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