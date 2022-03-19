В Донецкой области начали выдавать продукты для эвакуированных и малообеспеченных

19.03.2022 17:00

В Донецкой области началось предоставление эвакуированным и малообеспеченным жителям региона продуктовых наборов. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко. Согласно информации, первую партию в ... подробнее →

ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 13,4 тысяч домов

19.03.2022 16:00

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет 13 тысячам семей в Донецкой и Киевской областях, сообщает пресс-служба ДТЭК. "Удалось частично или полностью вернуть свет в Красногоровку, Железное, ... подробнее →

В Запорожье прибыли пять автобусов с беженцами из Мариуполя

19.03.2022 14:00

Утром в субботу, 19 марта, в Запорожье прибыли еще пять автобусов с мариупольцами, которые накануне смогли добраться до Бердянска. Об этом сообщил в Телеграм заместитель руководителя Офиса ... подробнее →

На сегодня согласованы 10 гуманитарных коридоров

19.03.2022 13:00

Украинские власти согласовали работу 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи на субботу, 19 марта. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр ... подробнее →

В полиции сообщили о ходе эвакуации из Авдеевки и Угледара

19.03.2022 12:00

Из обстрелянной оккупантами рф Авдеевки и Угледара эвакуированы более 200 мирных жителей. Об этом сообщает полиция Донетчины. Из Авдеевки вывезено 28 человек, из них 7 - дети. Из Угледара спасены ... подробнее →

В Запорожье "похоронили" Путина

19.03.2022 11:00

Надгробный памятник российскому президенту установили в Шевченковском районе Запорожья, сообщает 061 . На могильной плите, кроме портрета, изобразили военный корабль и дату смерти - 24 февраля. Автор ... подробнее →

ЛугОГА опубликовала места сбора для эвакуации жителей

19.03.2022 09:30

В ЛугОГА опубликовали список мест сбора для желающих эвакуироваться из Луганской области на сегодня. Согласно договоренностям, «режим тишины» согласован с 9:00. За день постараются ... подробнее →

РФ запугивает мариупольских беженцев "опасностью" Запорожья

19.03.2022 09:00

В соцсетях российские боты распространяют фейк о том, что мариупольцам опасно выезжать в Запорожье. Такими сообщениями они срывают эвакуацию из города. Об этом в Telegram сообщает Центр ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 19 марта

19.03.2022 08:00

Сегодня, 19 марта, из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда в западные регионы Украины. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко. № 45/46 Лозовая - Ужгород (при ... подробнее →

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