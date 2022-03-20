На Луганщине восстановлено электроснабжение почти 3000 потребителей

20.03.2022 17:00

Почти 3 тысячи жителей Луганщины сегодня снова со светом. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА. Утром 20 марта энергетикам удалось подать напряжение на ПС-35 кВ "Новоборовское", "Новоастрахань". ... подробнее →

Из Бердянска эвакуированы еще 789 мариупольцев

20.03.2022 15:00

В организованной колонне из 11 автобусов из Бердянска в Запорожье выехали 789 жителей Мариуполя. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Следующие 5 автобусов для продолжения эвакуации движутся из ... подробнее →

На Донетчине временно изменился номер вызова скорой помощи

20.03.2022 13:00

В связи с техническими проблемами временно осложнен вызов экстренной медицинской помощи по единому номеру 103, сообщили в городской ВГА Славянска. Предоставляем временные телефонные номера для связи ... подробнее →

На сегодня объявлено о 7 гуманитарных коридорах

20.03.2022 12:00

На воскресенье в Украине запланировано 7 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Вот их перечень: Мариуполь — Запорожье; Бобрик — ... подробнее →

Продолжается эвакуация мариупольцев из Бердянска

20.03.2022 10:00

Колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя заехала в Бердянск, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Посадка в автобусы происходит на площадке возле городского спорткомплекса ... подробнее →

Вчера в Запорожье прибыло более 2000 беженцев из Мариуполя

20.03.2022 09:00

В Запорожье 19 марта прибыли еще 363 автомобиля с 2128 жителями Мариуполя. Из них 648 детей. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. «Все эти люди получили убежище. ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 20 марта

20.03.2022 08:00

Завтра, 20 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской ВГА. Информация о поездах: поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород ... подробнее →

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