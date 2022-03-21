На Луганщину доставили 200 тонн гуманитарной помощи

21.03.2022 17:00

Сегодня через гуманитарный коридор на Луганщине было эвакуировано около 250 человек и завезено около 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Удалось вывезти 40 ... подробнее →

Шмыгаль анонсировал ежемесячные выплаты беженцам

21.03.2022 16:00

Государство будет выплачивать каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн, а также 3 тыс. на каждого перемещенного ребенка. Об этом премьер-министр Украины Денис ... подробнее →

26 автобусов выехали из Запорожья для эвакуации мариупольцев

21.03.2022 15:00

Для эвакуации мариупольцев отправили еще одну колонну автобусов из Запорожья, сообщает телеграм-канал Мариупольского городского совета. "Новая колонна из 26 автобусов в сопровождении ГСЧС ... подробнее →

Завершился очередной раунд видеопереговоров Украины и РФ

21.03.2022 14:00

Переговоры официальных делегаций Украины и России 21 марта продолжались полтора часа. Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия кореспонденту УП . ... подробнее →

На Луганщине оккупанты рф обстреляли продовольственные склады

21.03.2022 13:00

Оккупанты рф целенаправленно уничтожают продовольственные склады на Луганщине. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "В течение нескольких дней россияне обстреливали продовольственные склады ... подробнее →

8 гумкоридоров для эвакуации согласовано на 21 марта

21.03.2022 11:00

На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Луганской областях. Об этом сообщила на брифинге глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Для эвакуации людей из Мариуполя в город ... подробнее →

Математик из Донецка совершил самоубийство в России

21.03.2022 10:00

Математик из Донецка Константин Ольмезов, проживавший в России, совершил самоубийство. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Захватов в Telegram-канале Avocado Jazz. Ольмезов покинул Донецк из-за ... подробнее →

В ДонОГА назвали количество жителей Мариуполя, эвакуировавшихся в Запорожье

21.03.2022 09:00

За пять дней из Мариуполя в Запорожье приехало более 41 тысячи человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В частности, он отметил, что за 20 марта в ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 21 марта

21.03.2022 08:00

Сегодня, 21 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает городской голова Краматорска Александра Гончаренко в Facebook . Поезда на 21.03.2022 – п ... подробнее →

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