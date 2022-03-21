Переговоры официальных делегаций Украины и России 21 марта продолжались полтора часа. Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия кореспонденту УП . ... подробнее →

Для эвакуации мариупольцев отправили еще одну колонну автобусов из Запорожья, сообщает телеграм-канал Мариупольского городского совета. "Новая колонна из 26 автобусов в сопровождении ГСЧС ... подробнее →

Государство будет выплачивать каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн, а также 3 тыс. на каждого перемещенного ребенка. Об этом премьер-министр Украины Денис ... подробнее →

Сегодня через гуманитарный коридор на Луганщине было эвакуировано около 250 человек и завезено около 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Удалось вывезти 40 ... подробнее →

На Луганщине оккупанты рф обстреляли продовольственные склады 21.03.2022 13:00 Оккупанты рф целенаправленно уничтожают продовольственные склады на Луганщине. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "В течение нескольких дней россияне обстреливали продовольственные склады ... подробнее →

8 гумкоридоров для эвакуации согласовано на 21 марта 21.03.2022 11:00 На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Луганской областях. Об этом сообщила на брифинге глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Для эвакуации людей из Мариуполя в город ... подробнее →

Математик из Донецка совершил самоубийство в России 21.03.2022 10:00 Математик из Донецка Константин Ольмезов, проживавший в России, совершил самоубийство. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Захватов в Telegram-канале Avocado Jazz. Ольмезов покинул Донецк из-за ... подробнее →