Из Бердянска в Запорожье выехали 15 автобусов с мариупольцами. В них находится 1114 человек. Об этом сообщает Мариупольский городской совет. "В Запорожье людей ждет еда, медицинская и ... подробнее →

В Луганской области повреждения разной степени получили более 600 объектов. Убытки бизнеса – более 1,6 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА. Отмечается, что разрушения наносятся ... подробнее →

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 18000 семей в Донецкой области, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщает ДТЭК в Facebook . "Частично ... подробнее →

Сегодня оккупанты рф обстреляли магазин в Северодонецке, возле которого люди стояли в очереди за продуктами. В результате обстрела один человек погиб и десять получили ранения, сообщил глава ЛугОГА ... подробнее →

Резников обратился с призывом к жителям ОРДЛО 22.03.2022 13:00 Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей уклоняться от насильственной мобилизации или как можно быстрее ... подробнее →

Зеленский назвал "красные линии" на переговорах с Россией 22.03.2022 12:00 Суверенитет Украины является красной линией на переговорах с Россией, отказ от временно оккупированных городов означал бы его потерю. Об этом в интервью европейским общественным вещателям и ... подробнее →

На севере Донетчины не работает связь Vodafone 22.03.2022 11:00 Сегодня в Славянске и регионе пропала мобильная связь Vodafone, сообщает Карачун . В то же время продолжает работать LIFECELL. Абоненты Vodafone могут переподключиться на него, так как с 13 марта в ... подробнее →