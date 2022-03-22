В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела магазина в Северодонецке22.03.2022 17:00
Сегодня оккупанты рф обстреляли магазин в Северодонецке, возле которого люди стояли в очереди за продуктами. В результате обстрела один человек погиб и десять получили ранения, сообщил глава ЛугОГА ... подробнее →
На Донетчине удалось восстановить электроснабжение в 10 населенных пунктах22.03.2022 16:00
За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 18000 семей в Донецкой области, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщает ДТЭК в Facebook . "Частично ... подробнее →
На Луганщине оценили ущерб от вторжения РФ22.03.2022 15:00
В Луганской области повреждения разной степени получили более 600 объектов. Убытки бизнеса – более 1,6 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА. Отмечается, что разрушения наносятся ... подробнее →
15 автобусов с мариупольцами выехали из Бердянска в Запорожье22.03.2022 14:00
Из Бердянска в Запорожье выехали 15 автобусов с мариупольцами. В них находится 1114 человек. Об этом сообщает Мариупольский городской совет. "В Запорожье людей ждет еда, медицинская и ... подробнее →
Резников обратился с призывом к жителям ОРДЛО22.03.2022 13:00
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей уклоняться от насильственной мобилизации или как можно быстрее ... подробнее →
Зеленский назвал "красные линии" на переговорах с Россией22.03.2022 12:00
Суверенитет Украины является красной линией на переговорах с Россией, отказ от временно оккупированных городов означал бы его потерю. Об этом в интервью европейским общественным вещателям и ... подробнее →
На севере Донетчины не работает связь Vodafone22.03.2022 11:00
Сегодня в Славянске и регионе пропала мобильная связь Vodafone, сообщает Карачун . В то же время продолжает работать LIFECELL. Абоненты Vodafone могут переподключиться на него, так как с 13 марта в ... подробнее →
Вчера из Бердянска в Запорожье эвакуировано более 4300 мариупольцев22.03.2022 10:00
21 марта из Бердянска в Запорожье эвакуированы еще 4384 мариупольцев, из которых 1073 ребенка, сообщили в Мариупольском городском совете. Все они получат продукты питания, необходимую медицинскую ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 22 марта22.03.2022 09:00
Из Краматорска сегодня ожидаются 6 поездов на запад Украины 22 марта. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко. – п № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы возможно ... подробнее →
При обстреле Авдеевки погибли пять человек22.03.2022 08:00
За сутки 21 марта в результате атаки российских войск на город Авдеевка в Донецкой области погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Павел Кириленко. Кроме погибших, еще 20 человек ... подробнее →
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- В Славянске анонсировали открытие бесплатных столовых17:00
- Из Покровска в Днепр сегодня отправится эвакуационный поезд15:00
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