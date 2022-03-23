В Славянске анонсировали открытие бесплатных столовых23.03.2022 17:00
Глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях проинформировал об открытии городских социальных столовых. Об этом сообщает глава ВГА Славянска в Facebook . "В ближайшие дни откроем в ... подробнее →
Из Покровска в Днепр сегодня отправится эвакуационный поезд23.03.2022 15:00
Сегодня из Покровска отправят эвакуационный поезд в Днепр. Об этом сообщает Мирноградский городской совет. "Эвакуационный поезд из Покровска в Днепр отправится сегодня без изменений - в 16:10. ... подробнее →
ВУЗ-переселенец из Луганска снова стал "беженцем"23.03.2022 13:00
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля временно эвакуирован из Северодонецка Луганской области в Каменец-Подольский Хмельницкой области. Об этом сообщил глава Хмельницкой ... подробнее →
В Украине заработала онлайн-платформа для распределения гумпомощи23.03.2022 12:00
Министерство социальной политики при поддержке Министерства цифровой трансформации и Программы развития ООН в Украине создало платформу "єДопомога", которая обеспечивает оперативный сбор заявок из ... подробнее →
Сегодня для эвакуации мариупольцев из Бердянска направили 24 автобуса23.03.2022 11:00
Сегодня, 23 марта, продолжится эвакуация жителей Мариуполя из Бердянска в Запорожье. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Для этого направлены ... подробнее →
В ЛугОГА сообщили о "режиме тишины" для эвакуации жителей области23.03.2022 10:00
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о согласовании гуманитарного коридора для эвакуации жителей Рубежного, Северодонецка и Горской громады. "Нам согласовали "режим тишины" с 9:00, но будьте ... подробнее →
Зеленский рассказал о ходе эвакуации жителей Мариуполя23.03.2022 09:00
Российские оккупанты срывают эвакуацию мирных жителей из осажденного Мариуполя из-за чего около 100 тысяч человек находятся в бесчеловечных условиях, в полной блокаде, без еды, воды, лекарств, под ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 23 марта23.03.2022 08:00
Сегодня, 23 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщается в публикации городского головы Краматорска Алекандра Гончаренко в Facebook . Информация о поездах на ... подробнее →
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- В Славянске анонсировали открытие бесплатных столовых17:00
- Из Покровска в Днепр сегодня отправится эвакуационный поезд15:00
- ВУЗ-переселенец из Луганска снова стал "беженцем"13:00
- В Украине заработала онлайн-платформа для распределения гумпомощи12:00
- Сегодня для эвакуации мариупольцев из Бердянска направили 24 автобуса11:00
- В ЛугОГА сообщили о "режиме тишины" для эвакуации жителей области10:00
- Зеленский рассказал о ходе эвакуации жителей Мариуполя09:00
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