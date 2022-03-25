В результате бомбардировки в Драматическом театре Мариуполя погибло около 300 человек, сообщает горсовет . "К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, ... подробнее →

В Луганской области возобновила работу Укрпочта с помощью передвижных отделений. Благодаря этому уже 335 пожилых людей получили пенсии, сообщил в пятницу, 25 марта, глава Луганской областной военной ... подробнее →

На территории Луганской области во время действия военного положения установлен специальный режим светомаскировки. Об этом сообщает ЛугОГА. Согласно тексту распоряжения № 117 от 25.03.22 главы ... подробнее →

Пенсионный фонд предоставил жителям Донетчины номера телефонов «Горячих телефонных линий» сервисных центров Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области на время ... подробнее →

Рада отменила ВНО и ГИА в 2022 году 25.03.2022 12:00 Верховная Рада отменила сдачу государственной итоговой аттестации и ВНО в 2022 году, а также упростила правила поступления в вузы, сообщает сайт "Слуги народа". Соответствующий законопроект №7132 ... подробнее →

Сегодня будут работать только два гумкоридора для эвакуации 25.03.2022 11:00 На пятницу, 25 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Мелитополя в Запорожье. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →

В ОП сообщили подробности уничтожения большого десантного корабля РФ в Бердянске 25.03.2022 10:00 На уничтоженном в Бердянске российском большом десантном корабле "Саратов" находились 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил ... подробнее →