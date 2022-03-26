В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну 26.03.2022 15:00 Группировка "ДНР" разрешила до 1 июля 2022 года использовать украинскую гривну наравне с российским рублем. Такое "решение" принял главарь "ДНР" Денис Пушилин. "Теперь юридические лица и ФЛП в ОРДО ... подробнее →

Кулеба и Резников встретились в Варшаве с Блинкеном и Остином 26.03.2022 13:00 В Варшаве состоялась встреча глав МИД и Минобороны Украины и США. Во встрече приняли участие Дмитрий Кулеба, Алексей Резников, Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба в Twitter . ... подробнее →