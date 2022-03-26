В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну

26.03.2022 15:00

Группировка "ДНР" разрешила до 1 июля 2022 года использовать украинскую гривну наравне с российским рублем. Такое "решение" принял главарь "ДНР" Денис Пушилин. "Теперь юридические лица и ФЛП в ОРДО ... подробнее →

Кулеба и Резников встретились в Варшаве с Блинкеном и Остином

26.03.2022 13:00

В Варшаве состоялась встреча глав МИД и Минобороны Украины и США. Во встрече приняли участие Дмитрий Кулеба, Алексей Резников, Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба в Twitter . ... подробнее →

На 26 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров

26.03.2022 12:00

В субботу, 26 марта, в Украине будут работать 10 гумкоридоров. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Донецкая область: Мариуполь в Запорожье на собственном транспорте, ... подробнее →

Франция, Турция и Греция предложили помощь в эвакувации жителей Мариуполя

26.03.2022 11:00

Франция вместе с Турцией и Грецией планирует провести гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ... подробнее →

Геращенко назвал причину "исчезновения" Шойгу

26.03.2022 10:00

Министр обороны России Сергей Шойгу находится на лечении после перенесенного инфаркта. Об этом информировал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в пятницу, 25 марта. "У Шойгу инфаркт. Поэтому ... подробнее →

В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе

26.03.2022 09:00

На Донецком и Луганском направлениях за день 25 марта украинские защитники отбили девять атак вражеской армии. Такие данные приводит пресс-служба Операции объединенных сил . Как указано, в ходе ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 26 марта

26.03.2022 08:00

Сегодня, 26 марта, из Краматорска планируется отправление эвакуационных поездов на запад Украины. Информация о поездах предоставлена Славянской ВГА. Из Краматорска: - поезд № 46/45 Лозовая - Ужгород ... подробнее →

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