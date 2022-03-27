В "Шахтере" рассказали о целях клуба в условиях войны 27.03.2022 17:00 Единственной целью футбольного клуба "Шахтер" в этом году является победа Украины в войне с Россией и помощь пострадавшим от нее гражданам. Об этом рассказал гендиректор клуба Сергей Палкин в интервью ... подробнее →

Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно 27.03.2022 15:00 Из-за боевых действий Луганский государственный медицинский университет переехал из Рубежного в Ровненскую область. Руководство и преподаватели уже находятся в Ровно. Об этом сообщает глава ... подробнее →