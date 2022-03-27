В "Шахтере" рассказали о целях клуба в условиях войны27.03.2022 17:00
Единственной целью футбольного клуба "Шахтер" в этом году является победа Украины в войне с Россией и помощь пострадавшим от нее гражданам. Об этом рассказал гендиректор клуба Сергей Палкин в интервью ... подробнее →
Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно27.03.2022 15:00
Из-за боевых действий Луганский государственный медицинский университет переехал из Рубежного в Ровненскую область. Руководство и преподаватели уже находятся в Ровно. Об этом сообщает глава ... подробнее →
В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ27.03.2022 13:00
Оккупационные власти Луганщины намерены провести "референдум" о присоединении к России. Об этом заявил глава тамошней оккупационной администрации Леонид Пасечник, сообщает оппозиционное российское ... подробнее →
Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе27.03.2022 12:00
На сегодня, 27 марта, согласовано 2 гуманитарных коридора. Оба они - на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Донецкая область: Мариуполь - Запорожье на собственном ... подробнее →
Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за распространение информации о перемещениях и позициях ВСУ27.03.2022 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 7189 об обеспечении противодействия несанкционированному распространению информации о перемещении международной военной помощи в Украину и ... подробнее →
Вчера через гуманитарные коридоры эвакуировано 5208 человек27.03.2022 09:00
На субботу, 26 марта, было согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей в безопасность. Из них сработали все 10. В безопасные места эвакуировано 5208 человек. Об этом сообщила ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта27.03.2022 08:00
Сегодня, 27 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщается в публикации городского головы Краматорска Алекандра Гончаренко в Facebook . Информация о поездах: – ... подробнее →
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- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ13:00
- Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе12:00
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- Вчера через гуманитарные коридоры эвакуировано 5208 человек09:00
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