ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак 28.03.2022 10:00 Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группы Объединённых сил за прошедшие сутки успешно отражено 5 атак противника. Об этом сообщает пресс-центр ООС. 27 марта украинские защитники ... подробнее →

Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров 28.03.2022 08:00 Следующий раунд переговоров официальных делегаций Украины и России состоится в Турции 28-30 марта, сообщил член украинской делегации и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия. ... подробнее →