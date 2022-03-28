ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак

28.03.2022 10:00

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группы Объединённых сил за прошедшие сутки успешно отражено 5 атак противника. Об этом сообщает пресс-центр ООС. 27 марта украинские защитники ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта

28.03.2022 09:00

Сегодня, 28 марта, проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации. Информация о поездах: поезд № 46/45 Лозовая – ... подробнее →

Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров

28.03.2022 08:00

Следующий раунд переговоров официальных делегаций Украины и России состоится в Турции 28-30 марта, сообщил член украинской делегации и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия. ... подробнее →

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