ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак28.03.2022 10:00
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группы Объединённых сил за прошедшие сутки успешно отражено 5 атак противника. Об этом сообщает пресс-центр ООС. 27 марта украинские защитники ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта28.03.2022 09:00
Сегодня, 28 марта, проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации. Информация о поездах: поезд № 46/45 Лозовая – ... подробнее →
Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров28.03.2022 08:00
Следующий раунд переговоров официальных делегаций Украины и России состоится в Турции 28-30 марта, сообщил член украинской делегации и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия. ... подробнее →
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- ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта09:00
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- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 26 марта08:00
- ПФУ опубликовал номера горячих линий для жителей Донетчины17:00
- ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта09:00
- Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров08:00
- В "Шахтере" рассказали о целях клуба в условиях войны17:00
- Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно15:00
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ13:00
- Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе12:00
- Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за распространение информации о перемещениях и позициях ВСУ10:00
- Вчера через гуманитарные коридоры эвакуировано 5208 человек09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта08:00
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- В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
- В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе
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