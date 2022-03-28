Фонд Ахметова закупил для больниц медикаменты на 30 миллионов грн 28.03.2022 14:00 Группа Метинвест и Фонд Рината Ахметова закупили медикаментов для неотложной медпомощи на 30 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Метинвеста. Первая партия препаратов и инструментов уже прибыла в ... подробнее →

Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут 28.03.2022 12:00 Вице-премьер Украины и глава МинВОТ Ирина Верещук заявила, что сегодня, 28 марта, гуманитарные коридоры не будут открываться из-за угрозы провокаций со стороны российских оккупантов. Об этом Ирина ... подробнее →