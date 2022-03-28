В Славянске начали работать социальные столовые

28.03.2022 17:00

Сегодня в Славянске открылись социальные столовые, сообщил глава ВГА Вадим Лях. Они работают с 13:00 до 15:00 в школах: №4 (Черевковка), №20 (Машмет), №18 (Голубовка), №7 (пл. Восточная), №16 ... подробнее →

Начало украино-российских переговоров в Турции перенесли на завтра

28.03.2022 16:00

Переговоры делегаций из Украины и РФ начнутся завтра, 29 марта, в Турции. Сейчас украинские переговорщики направляются к месту встречи. Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции ... подробнее →

МИД опубликовало контакты для принудительно депортированных в РФ украинцев

28.03.2022 15:00

Украинцам, которых принудительно вывезли в Россию с временно оккупированных территорий и заблокированных городов Украины, следует сообщить свои данные. Об этом заявляют в украинском МИД. "В связи с ... подробнее →

Фонд Ахметова закупил для больниц медикаменты на 30 миллионов грн

28.03.2022 14:00

Группа Метинвест и Фонд Рината Ахметова закупили медикаментов для неотложной медпомощи на 30 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Метинвеста. Первая партия препаратов и инструментов уже прибыла в ... подробнее →

Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут

28.03.2022 12:00

Вице-премьер Украины и глава МинВОТ Ирина Верещук заявила, что сегодня, 28 марта, гуманитарные коридоры не будут открываться из-за угрозы провокаций со стороны российских оккупантов. Об этом Ирина ... подробнее →

Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек

28.03.2022 11:00

27 марта сработали два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей. По ним удалось эвакуировать 1100 человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Из Мариуполя в ... подробнее →

ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак

28.03.2022 10:00

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группы Объединённых сил за прошедшие сутки успешно отражено 5 атак противника. Об этом сообщает пресс-центр ООС. 27 марта украинские защитники ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта

28.03.2022 09:00

Сегодня, 28 марта, проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации. Информация о поездах: поезд № 46/45 Лозовая – ... подробнее →

Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров

28.03.2022 08:00

Следующий раунд переговоров официальных делегаций Украины и России состоится в Турции 28-30 марта, сообщил член украинской делегации и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия. ... подробнее →

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