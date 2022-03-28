В Славянске начали работать социальные столовые28.03.2022 17:00
Сегодня в Славянске открылись социальные столовые, сообщил глава ВГА Вадим Лях. Они работают с 13:00 до 15:00 в школах: №4 (Черевковка), №20 (Машмет), №18 (Голубовка), №7 (пл. Восточная), №16 ... подробнее →
Начало украино-российских переговоров в Турции перенесли на завтра28.03.2022 16:00
Переговоры делегаций из Украины и РФ начнутся завтра, 29 марта, в Турции. Сейчас украинские переговорщики направляются к месту встречи. Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции ... подробнее →
МИД опубликовало контакты для принудительно депортированных в РФ украинцев28.03.2022 15:00
Украинцам, которых принудительно вывезли в Россию с временно оккупированных территорий и заблокированных городов Украины, следует сообщить свои данные. Об этом заявляют в украинском МИД. "В связи с ... подробнее →
Фонд Ахметова закупил для больниц медикаменты на 30 миллионов грн28.03.2022 14:00
Группа Метинвест и Фонд Рината Ахметова закупили медикаментов для неотложной медпомощи на 30 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Метинвеста. Первая партия препаратов и инструментов уже прибыла в ... подробнее →
Сегодня гуманитарные коридоры работать не будут28.03.2022 12:00
Вице-премьер Украины и глава МинВОТ Ирина Верещук заявила, что сегодня, 28 марта, гуманитарные коридоры не будут открываться из-за угрозы провокаций со стороны российских оккупантов. Об этом Ирина ... подробнее →
Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек28.03.2022 11:00
27 марта сработали два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей. По ним удалось эвакуировать 1100 человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Из Мариуполя в ... подробнее →
ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак28.03.2022 10:00
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группы Объединённых сил за прошедшие сутки успешно отражено 5 атак противника. Об этом сообщает пресс-центр ООС. 27 марта украинские защитники ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта28.03.2022 09:00
Сегодня, 28 марта, проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации. Информация о поездах: поезд № 46/45 Лозовая – ... подробнее →
Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров28.03.2022 08:00
Следующий раунд переговоров официальных делегаций Украины и России состоится в Турции 28-30 марта, сообщил член украинской делегации и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия. ... подробнее →
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта08:00
- В Славянске начали работать социальные столовые17:00
- Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек11:00
- ВСУ на Донбассе за сутки отбили 5 вражеских атак10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта09:00
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- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта08:00
- В Славянске начали работать социальные столовые17:00
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- МИД опубликовало контакты для принудительно депортированных в РФ украинцев15:00
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- Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек11:00
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