Из Бердянска в Запорожье прибыла очередная колонна автобусов с мариупольцами

29.03.2022 09:00

Вчера вечером из Бердянска в Запорожье прибыли 15 автобусов с эвакуированными из Мариуполя. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. "Несмотря на сложности, все удалось, люди ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта

29.03.2022 08:00

Сегодня, 29 марта, из Краматорска планируется отправление ряда эвакуационных поездов. Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко. Это следующие маршруты: № 46/45 ... подробнее →

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