29.03.2022 09:00

Вчера вечером из Бердянска в Запорожье прибыли 15 автобусов с эвакуированными из Мариуполя. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. "Несмотря на сложности, все удалось, люди ... подробнее →