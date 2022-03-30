В Дие заработала услуга по компенсации за поврежденное имущество 30.03.2022 11:00 В приложении госуслуг Дия доступен новый функционал по компенсации за разрушения домов или квартир в результате боевых действий. Об этом объявил президент Владиимир Зеленский в вечернем ... подробнее →

Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировались более 1,5 тысячи человек 30.03.2022 10:00 В течение минувших суток в Украине удалось эвакуировать 1665 человек. Об этом сообщает вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. По словам Верещук, в течение дня на собственном ... подробнее →