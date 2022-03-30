В Славянской ВГА напомнили о вакцинации от COVID-19 30.03.2022 15:00 Война остается главной темой всех новостей. Из-за этого информация об эпидемии коронавируса отошла на второй план. Но опасность заболеть не исчезла, и забывать об этом не стоит, сообщает ВГА ... подробнее →

В Дие заработала услуга по компенсации за поврежденное имущество 30.03.2022 11:00 В приложении госуслуг Дия доступен новый функционал по компенсации за разрушения домов или квартир в результате боевых действий. Об этом объявил президент Владиимир Зеленский в вечернем ... подробнее →