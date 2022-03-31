В Авдеевке организовали выдачу стройматериалов для ремонта поврежденных окон31.03.2022 17:00
Авдеевская военно-гражданская администрация объявила раздачу строительных материалов для жителей города, чьи дома были повреждены в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В работе "Приват24" произошел серьёзный сбой31.03.2022 16:00
Сегодня, около 14:20 в работе сайта и приложения "Приват24" произошел сбой. Об этом сообщили клиенты Приватбанка из разных уголков Украины. "Случился технический сбой в авторизации, то есть сбой на ... подробнее →
Бригады ДТЭК восстановили электроснабжение 12000 потребителей Донетчины31.03.2022 15:00
В Донецкой области аварийным бригадам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение в семи населенных пунктах в шести районах – Авдеевском, Краматорском, Марьинском, Покровском, Славянском и ... подробнее →
Переселенцы смогут получить денежную помощь от ООН31.03.2022 14:00
ООН выплатит по 2220 гривен всем внутренним переселенцам в Украине. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Эта помощь предоставляется ... подробнее →
Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине31.03.2022 13:00
О ситуации с заболеваемостью COVID-19 рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина , опубликованном в четверг, 31 марта. "Коронавирус, к сожалению, не исчез. В будние дни у нас в ... подробнее →
Зеленский создал военные администрации в восьми городах Донбасса31.03.2022 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании в восьми городах военных администраций. Населенные пункты расположены на Донбассе. Об этом сообщается на сайте главы государства. ... подробнее →
ВСУ на Донбассе отбили пять вражеских атак за сутки31.03.2022 11:00
Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 5 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. В ... подробнее →
Россия поообещала "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя - Верещук31.03.2022 10:00
Минобороны РФ заявило, что с 10:00 четверга, 31 марта, объявляет "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя – и призвало украинскую сторону сделать то же самое. Об этом вице-премьер - министр ... подробнее →
Переговоры с Россией возобновятся 1 апреля - Арахамия31.03.2022 09:00
Переговоры Украины с российской делегацией в онлайн формате возобновятся в пятницу, 1 апреля. Об этом сообщил глава украинской делегации Давид Арахамия в Telegram . Он отметил, что на переговорах в ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 31 марта31.03.2022 08:00
Сегодня, 31 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook. Информация о поездах: – п № 46/45 Лозовая ... подробнее →
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- Бригады ДТЭК восстановили электроснабжение 12000 потребителей Донетчины15:00
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- Зеленский создал военные администрации в восьми городах Донбасса12:00
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