ООН выплатит по 2220 гривен всем внутренним переселенцам в Украине. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Эта помощь предоставляется ... подробнее →

В Донецкой области аварийным бригадам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение в семи населенных пунктах в шести районах – Авдеевском, Краматорском, Марьинском, Покровском, Славянском и ... подробнее →

Сегодня, около 14:20 в работе сайта и приложения "Приват24" произошел сбой. Об этом сообщили клиенты Приватбанка из разных уголков Украины. "Случился технический сбой в авторизации, то есть сбой на ... подробнее →

Авдеевская военно-гражданская администрация объявила раздачу строительных материалов для жителей города, чьи дома были повреждены в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине 31.03.2022 13:00 О ситуации с заболеваемостью COVID-19 рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина , опубликованном в четверг, 31 марта. "Коронавирус, к сожалению, не исчез. В будние дни у нас в ... подробнее →

Зеленский создал военные администрации в восьми городах Донбасса 31.03.2022 12:00 Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании в восьми городах военных администраций. Населенные пункты расположены на Донбассе. Об этом сообщается на сайте главы государства. ... подробнее →