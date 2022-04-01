Украинская и российская делегации 1 апреля продолжают работать над предложениями по достижению мира в формате видеоконференции. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. ... подробнее →

В условиях постоянно растущей конкуренции на рынке интерактивных ставок, букмекерские конторы в целях повышения конкурентоспособности стараются использовать разнообразные методы работы и самые ... подробнее →

Документальный фильм Симона Леренга Вильмонта «Дом из заноз» получил главную награду на фестивале кино о правах человека One World в Праге. Об этом сообщает пресс-служба Госкино. Лента ... подробнее →

Соответствующее распоряжение подписал начальник штаба – первый заместитель командующего Объединенных сил бригадный генерал Анатолий Шевченко. Об этом сообщают в Донецкой областной военной ... подробнее →