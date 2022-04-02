Военнослужащие группировки Объединенных сил за минувшие сутки успешно отбили 9 атак врага. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ООС. «Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих ... подробнее →

02.04.2022 08:00

1 апреля удалось эвакуировать более 6 тысяч украинцев, из них более 3 тысяч из Мариуполя. Об этом сообщил заместитель Главы офиса президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что за сутки были ... подробнее →