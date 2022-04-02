Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя

02.04.2022 17:00

Турция готова предоставить суда для эвакуации гражданского населения и раненых из окруженного российскими войсками Мариуполя. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Укринформ . ... подробнее →

Оккупанты РФ оставили почти всю Луганщину без газа

02.04.2022 15:00

Под Северодонецком россияне перебили газопровод диаметром 500 мм, почти вся Луганская область осталась без газа. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Место аварии находится в зоне активных ... подробнее →

Из Запорожья в Бердянск выехали 10 автобусов для эвакуации мариупольцев

02.04.2022 14:00

Новая колонна из 10 автобусов в сопровождении ГСЧС и Красного Креста выехала из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. "Информация о прибытии колонны к ... подробнее →

На субботу согласованы семь гуманитарных коридоров

02.04.2022 12:00

В субботу, 2 апреля, в Украине снова будет осуществляться эвакуация мирного населения. Власти согласовали семь гуманитарных коридоров, сообщила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук в ... подробнее →

Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни

02.04.2022 11:00

Норвезька рада у справах біженців в Україні після початку активних бойових дій на території України 24.02.2022 року продовжує працювати для надання допомоги постраждалому населенню. Наразі продовжує ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 2 апреля

02.04.2022 10:00

С Донетчины и Луганщины 2 апреля отправятся 4 эвакуационных поезда, сообщает УЗ. Из Краматорска и Покровска (Донецкая область): 13:00 - № 274/273 Краматорск - Львов; 16:00 - № 276/275 Краматорск - ... подробнее →

В зоне ООС за сутки ВСУ отбили 9 атак врага

02.04.2022 09:00

Военнослужащие группировки Объединенных сил за минувшие сутки успешно отбили 9 атак врага. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ООС. «Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих ... подробнее →

Вчера гумкоридорами удалось вывезти более 6 тысяч украинцев

02.04.2022 08:00

1 апреля удалось эвакуировать более 6 тысяч украинцев, из них более 3 тысяч из Мариуполя. Об этом сообщил заместитель Главы офиса президента Кирилл Тимошенко. Он отметил, что за сутки были ... подробнее →

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