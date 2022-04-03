Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек 03.04.2022 11:00 В субботу, 2 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 украинцев. Об этом в Facebook сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Из Бердянска и Мелитополя на собственном ... подробнее →

ВСУ на Донбассе отбили 6 атак оккупантов 03.04.2022 10:00 Украинские защитники продолжают оборонять нашу землю от наступления орды оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки ... подробнее →