Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек03.04.2022 11:00
В субботу, 2 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 украинцев. Об этом в Facebook сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Из Бердянска и Мелитополя на собственном ... подробнее →
ВСУ на Донбассе отбили 6 атак оккупантов03.04.2022 10:00
Украинские защитники продолжают оборонять нашу землю от наступления орды оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки ... подробнее →
Газоснабжение Луганщины восстановлено03.04.2022 09:00
Специалисты Оператора ГТС Украины локализовали участок газопровода в Луганской области, который был поврежден вражескими обстрелами – поставки газа возобновлены для более 100 тысяч жителей. Об ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля03.04.2022 08:00
Сегодня, 3 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации. Информация о поездах дальнего следования: ... подробнее →
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- Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек11:00
- ВСУ на Донбассе отбили 6 атак оккупантов10:00
- Газоснабжение Луганщины восстановлено09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля08:00
- Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя17:00
- Оккупанты РФ оставили почти всю Луганщину без газа15:00
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