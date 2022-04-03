Жителей Донетчины и Луганщины призвали временно выехать из региона03.04.2022 17:00
Все гражданские, у кого есть возможность, должны временно выехать из Донецкой области в более безопасный регион. К этому призвал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, сообщает LIGA . ... подробнее →
Польша выразила готовность разместить американское ядерное оружие03.04.2022 15:00
Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, ... подробнее →
Гайдай перечислил мэров-предателей Луганщины03.04.2022 13:00
В Луганской области среди глав общин оказались четыре предателя: в Рубежном, Станице Луганской, Меловом и Марковке. Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Facebook и в эфире ... подробнее →
Вчера по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 человек03.04.2022 11:00
В субботу, 2 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 217 украинцев. Об этом в Facebook сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Из Бердянска и Мелитополя на собственном ... подробнее →
ВСУ на Донбассе отбили 6 атак оккупантов03.04.2022 10:00
Украинские защитники продолжают оборонять нашу землю от наступления орды оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки ... подробнее →
Газоснабжение Луганщины восстановлено03.04.2022 09:00
Специалисты Оператора ГТС Украины локализовали участок газопровода в Луганской области, который был поврежден вражескими обстрелами – поставки газа возобновлены для более 100 тысяч жителей. Об ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля03.04.2022 08:00
Сегодня, 3 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации. Информация о поездах дальнего следования: ... подробнее →
- Маршрут поезда Днепр - Чоп продлили до Покровска15:30
- В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты14:00
- В Укрзализнице предупредили о задержке эвауационных поездов из Краматорска13:30
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске13:00
- Украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов на Донбассе09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля08:00
- На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел16:00
- На Луганщине во время минометного обстрела погибли два волонтера11:00
- 7 автобусов для эвакуации мариупольцев приехали в Мангуш10:00
- Воины ООС за сутки отбили 7 атак оккупационных войск РФ09:00
- "Риэлторы" из Хмельницкой области обманули переселенцев из Краматорска17:00
- Маршрут поезда Днепр - Чоп продлили до Покровска15:30
- В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты14:00
- В Укрзализнице предупредили о задержке эвауационных поездов из Краматорска13:30
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске13:00
- Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности12:00
- Сегодня будут работать семь гуманитарных коридоров – Верещук11:00
- Святослав Вакарчук выступил на вокзале в Краматорске10:00
- Украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов на Донбассе09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля08:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- Жителей Донетчины и Луганщины призвали временно выехать из региона
- Маршрут поезда Днепр - Чоп продлили до Покровска
- Гайдай перечислил мэров-предателей Луганщины
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 4 апреля
- 7 автобусов для эвакуации мариупольцев приехали в Мангуш
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля
- ВСУ на Донбассе отбили 6 атак оккупантов
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске
- На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел