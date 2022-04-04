Зеленский посетил освобожденную Бучу04.04.2022 17:00
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу, где после освобождения от оккупантов были обнаружены сотни убитых мирных жителей. Об этом пишет ВВС . Глава государства осмотрел дорогу с ... подробнее →
На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел04.04.2022 16:00
Российские оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Луганской области. Несмотря на это сегодня, 4 апреля, удалось эвакуировать почти тысячу человек. Об этом сообщил глава областной военной ... подробнее →
ЕС выделил 17 млрд евро на помощь беженцам из Украины04.04.2022 14:00
Страны Евросоюза потратят 17 млрд евро на поддержку украинских беженцев. Об этом сообщается на сайте Европейского совета в понедельник, 4 апреля. Указано, что Европейский совет принял ... подробнее →
Шахтер проведет в Турции ряд благотворительных матчей04.04.2022 12:00
Футбольный клуб Шахтер начиная с 13 апреля проведет ряд товарищеских благотворительных матчей с лучшими командами Франции, Италии и Турции. Об этом в эфире телеканала Украина24 сообщил директор ... подробнее →
На Луганщине во время минометного обстрела погибли два волонтера04.04.2022 11:00
При минометном обстреле в Новодружеске Луганской области погибли два волонтера, Ольга Курьерова и Юрий Жабин. Об этом сообщил глава ЛугОВГА Сергей Гайдай. "Они занимались выдачей гуманитарной помощи ... подробнее →
7 автобусов для эвакуации мариупольцев приехали в Мангуш04.04.2022 10:00
Вчера в город Мангуш доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного Комитета Красного Креста. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных ... подробнее →
Воины ООС за сутки отбили 7 атак оккупационных войск РФ04.04.2022 09:00
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение минувших суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 4 апреля04.04.2022 08:00
Сегодня, 4 апреля, проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook. Информация о поездах: – п № 46/45 Лозовая – ... подробнее →
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- В Рубежном из-за вражеского обстрела произошла утечка азотной кислоты14:00
- В Укрзализнице предупредили о задержке эвауационных поездов из Краматорска13:30
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