Зеленский посетил освобожденную Бучу 04.04.2022 17:00 Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу, где после освобождения от оккупантов были обнаружены сотни убитых мирных жителей. Об этом пишет ВВС . Глава государства осмотрел дорогу с ... подробнее →

На Луганщине эвакуационная колонна попала под обстрел 04.04.2022 16:00 Российские оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Луганской области. Несмотря на это сегодня, 4 апреля, удалось эвакуировать почти тысячу человек. Об этом сообщил глава областной военной ... подробнее →