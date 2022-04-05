Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 05.04.2022 13:00 В ночь на 5 апреля 2022 года вооруженные силы РФ в очередной раз в нарушение норм международного гуманитарного права совершили ракетный удар по г. Краматорск, в результате разрушена школа. Об этом ... подробнее →

Зеленский утвердил состав делегации для согласования с РФ гарантий безопасности 05.04.2022 12:00 Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Соответствующий указ ... подробнее →