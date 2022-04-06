В Угледаре под обстрел попал пункт выдачи гумпомощи 06.04.2022 13:00 Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, сейчас известно о двух ... подробнее →

ЕС выделил Молдове 695 млн евро для украинских беженцев 06.04.2022 12:00 Молдова получит от ЕС 695 млн евро в качестве кредитной поддержки для украинских беженцев. Об этом во вторник, 5 апреля сообщает NewsMaker со ссылкой на евродепутата Зигфрида Мурешана. Как ... подробнее →

Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировано 3 846 человек 06.04.2022 11:00 Во вторник, 5 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать еще 3846 украинцев. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее ... подробнее →