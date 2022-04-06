В России официально подтвердили смерть Жириновского 06.04.2022 14:00 Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер, об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в Telegram . По словам Володина, Жириновский скончался после продолжительной болезни. Ряд ... подробнее →

В Угледаре под обстрел попал пункт выдачи гумпомощи 06.04.2022 13:00 Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, сейчас известно о двух ... подробнее →

ЕС выделил Молдове 695 млн евро для украинских беженцев 06.04.2022 12:00 Молдова получит от ЕС 695 млн евро в качестве кредитной поддержки для украинских беженцев. Об этом во вторник, 5 апреля сообщает NewsMaker со ссылкой на евродепутата Зигфрида Мурешана. Как ... подробнее →