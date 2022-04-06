В Угледаре под обстрел попал пункт выдачи гумпомощи06.04.2022 13:00
Войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, сейчас известно о двух ... подробнее →
ЕС выделил Молдове 695 млн евро для украинских беженцев06.04.2022 12:00
Молдова получит от ЕС 695 млн евро в качестве кредитной поддержки для украинских беженцев. Об этом во вторник, 5 апреля сообщает NewsMaker со ссылкой на евродепутата Зигфрида Мурешана. Как ... подробнее →
Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировано 3 846 человек06.04.2022 11:00
Во вторник, 5 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать еще 3846 украинцев. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 6 апреля06.04.2022 10:00
Укрзализниця опубликовала график эвакуационных поездов с Донбасса на среду, 6 апреля. Об этом сообщает сайт УЗ. Расписание эвакуационных поездов: Краматорск: 13:00 - 274/273 Краматорск – Львов ... подробнее →
ВСУ на Донбассе отбили 9 атак врага06.04.2022 09:00
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают успешно отражать атаки врага. Об этом информируют в пресс-центре штаба ООС. В сообщении говорится: "Благодаря умелым действиям и ... подробнее →
В Мариупольском горсовете назвали имена депутатов-предателей06.04.2022 08:00
Получены свидетельства коллаборационизма пяти депутатов горсовета Маруиполя, принадлежащих к партии Оппозиционная платформа – За жизнь. Об этом сообщается на странице горсовета в Telegram. ... подробнее →
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- В Угледаре под обстрел попал пункт выдачи гумпомощи13:00
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- Вчера по гуманитарным коридорам эвакуировано 3 846 человек11:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 6 апреля10:00
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