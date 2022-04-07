В Украине запускают систему оповещения о ЧС через мобильные телефоны07.04.2022 17:00
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с мобильными операторами разворачивает систему оповещения с использованием технологии Cell broadcast. Об этом сообщает ГСЧС . В ... подробнее →
ДТЭК восстановила электроснабжение 26 освобожденных сел на Киевщине07.04.2022 15:00
За минувшие сутки в Киевской области ремонтные бригады ДТЭК вернули свет жителям 26 населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба компании. Так, полностью ... подробнее →
Экс-узник "Изоляции" Асеев встретился с пленными "новобранцами" из ОРДЛО (ВИДЕО)07.04.2022 14:00
Бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев встретился с принудительно мобилизованными жителями оккупированных территорий на Востоке. Их взяли в плен украинские военные. Об этом сообщает ГУР Минобороны. ... подробнее →
США отправили в Украину первую партию ударных дронов-камикадзе07.04.2022 13:00
США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade. "Они скоро будут в Украине, если уже не там", сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN . "Мы ведем переговоры с украинцами об ... подробнее →
На Луганщине восстановлено водоснабжение Попасной07.04.2022 12:00
Возобновлена работа комплекса насосных станций КП "Попаснянский районный водоканал". В настоящее время идет процесс заполнения водопровода. Об этом сообщает глава области Сергей Гайдай в ... подробнее →
В ООН назвали число жертв среди гражданского населения Украины07.04.2022 11:00
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, по состоянию на 00:00 5 апреля зафиксировано 3 776 жертв среди гражданского населения – 1 563 убитых и 2 213 раненых. Об этом ... подробнее →
Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения07.04.2022 10:00
На 7 апреля власти получили согласование на открытие 10 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя. Об этом сообщает глава Мининтеграции Ирина Верещук. План работы гуманитарных коридоров 7 ... подробнее →
В зоне ООС ВСУ отбили девять атак врага07.04.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлениях за сутки 6 апреля украинские военные отбили девять атак армии РФ. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Как указано, ... подробнее →
График эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля07.04.2022 08:00
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля. В частности, железнодорожный транспорт назначен из следующих городов: Краматорск 10:00 - 274/273 Краматорск – ... подробнее →
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- Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена14:00
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- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля10:00
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- Движение эвакуационных поездов восстановлено после повреждения колеи у Барвинково08:00
- На Луганщине восстановлено водоснабжение Попасной12:00
- В зоне ООС ВСУ отбили девять атак врага09:00
- График эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля08:00
- Словакия передала Украине ЗРК C-30017:00
- Воины ООС получили 15 тонн гуманитарной помощи из Польши15:00
- Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена14:00
- "Новая почта" приостанавливает работу отделений в Донецкой области13:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске12:00
- На сегодня согласовано 10 гумкоридоров - Верещук11:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля10:00
- Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 7 атак оккупантов09:00
- Движение эвакуационных поездов восстановлено после повреждения колеи у Барвинково08:00
- В Украине запускают систему оповещения о ЧС через мобильные телефоны17:00
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