В Украине запускают систему оповещения о ЧС через мобильные телефоны

07.04.2022 17:00

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с мобильными операторами разворачивает систему оповещения с использованием технологии Cell broadcast. Об этом сообщает ГСЧС . В ... подробнее →

ДТЭК восстановила электроснабжение 26 освобожденных сел на Киевщине

07.04.2022 15:00

За минувшие сутки в Киевской области ремонтные бригады ДТЭК вернули свет жителям 26 населенных пунктов, освобожденных от российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба компании. Так, полностью ... подробнее →

Экс-узник "Изоляции" Асеев встретился с пленными "новобранцами" из ОРДЛО (ВИДЕО)

07.04.2022 14:00

Бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев встретился с принудительно мобилизованными жителями оккупированных территорий на Востоке. Их взяли в плен украинские военные. Об этом сообщает ГУР Минобороны. ... подробнее →

США отправили в Украину первую партию ударных дронов-камикадзе

07.04.2022 13:00

США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade. "Они скоро будут в Украине, если уже не там", сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN . "Мы ведем переговоры с украинцами об ... подробнее →

На Луганщине восстановлено водоснабжение Попасной

07.04.2022 12:00

Возобновлена работа комплекса насосных станций КП "Попаснянский районный водоканал". В настоящее время идет процесс заполнения водопровода. Об этом сообщает глава области Сергей Гайдай в ... подробнее →

В ООН назвали число жертв среди гражданского населения Украины

07.04.2022 11:00

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, по состоянию на 00:00 5 апреля зафиксировано 3 776 жертв среди гражданского населения – 1 563 убитых и 2 213 раненых. Об этом ... подробнее →

Сегодня будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации населения

07.04.2022 10:00

На 7 апреля власти получили согласование на открытие 10 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя. Об этом сообщает глава Мининтеграции Ирина Верещук. План работы гуманитарных коридоров 7 ... подробнее →

В зоне ООС ВСУ отбили девять атак врага

07.04.2022 09:00

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 6 апреля украинские военные отбили девять атак армии РФ. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Как указано, ... подробнее →

График эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля

07.04.2022 08:00

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов с Донбасса на 7 апреля. В частности, железнодорожный транспорт назначен из следующих городов: Краматорск 10:00 - 274/273 Краматорск – ... подробнее →

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