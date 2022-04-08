На сегодня согласовано 10 гумкоридоров - Верещук08.04.2022 11:00
В Украине в пятницу, 8 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров для вывоза мирных граждан. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля08.04.2022 10:00
Опубликовано расписание эвакуационных поездов из Краматорска и Луганщины на сегодня. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Поезда на сегодня, 08.04.2022: п № 46/45 Ужгород - Лозовая ... подробнее →
Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 7 атак оккупантов08.04.2022 09:00
Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. В ... подробнее →
Движение эвакуационных поездов восстановлено после повреждения колеи у Барвинково08.04.2022 08:00
На Краматорском направлении восстановлено движение по железной дороге. Все три поезда с беженцами, которые были "отрезаны" в результате авиаудара оккупантов по путепроводу в районе Барвинково, прошли ... подробнее →
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля10:00
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