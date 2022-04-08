На сегодня согласовано 10 гумкоридоров - Верещук 08.04.2022 11:00 В Украине в пятницу, 8 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров для вывоза мирных граждан. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля 08.04.2022 10:00 Опубликовано расписание эвакуационных поездов из Краматорска и Луганщины на сегодня. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Поезда на сегодня, 08.04.2022: п № 46/45 Ужгород - Лозовая ... подробнее →

Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 7 атак оккупантов 08.04.2022 09:00 Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. В ... подробнее →