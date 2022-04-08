«Новая почта» с 9 апреля временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте компании. "С 9 апреля Новая почта временно приостанавливает работу ... подробнее →

В Краматорске закрыли жд вокзал после обстрела рф, эвакуация на Донетчине будет производиться из Славянска. Об этом сообщает пресс-службы УЗ. "Пока вокзал Краматорска закрыт для приема поездов, из ... подробнее →

При содействии командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, 15-тонный автопоезд с грузом гуманитарного назначения прибыл в военную группировку, ... подробнее →

Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом сообщил изданию TV Noviny премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. "Это ответственное решение, которым Словацкая Республика, как ... подробнее →

Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске 08.04.2022 12:00 По железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области нанесен ракетный удар. Об этом сообщает глава ДонОВА Павел Кириленко. "Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках ... подробнее →

На сегодня согласовано 10 гумкоридоров - Верещук 08.04.2022 11:00 В Украине в пятницу, 8 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров для вывоза мирных граждан. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля 08.04.2022 10:00 Опубликовано расписание эвакуационных поездов из Краматорска и Луганщины на сегодня. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Поезда на сегодня, 08.04.2022: п № 46/45 Ужгород - Лозовая ... подробнее →