Словакия передала Украине ЗРК C-30008.04.2022 17:00
Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом сообщил изданию TV Noviny премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. "Это ответственное решение, которым Словацкая Республика, как ... подробнее →
Воины ООС получили 15 тонн гуманитарной помощи из Польши08.04.2022 15:00
При содействии командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, 15-тонный автопоезд с грузом гуманитарного назначения прибыл в военную группировку, ... подробнее →
Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена08.04.2022 14:00
В Краматорске закрыли жд вокзал после обстрела рф, эвакуация на Донетчине будет производиться из Славянска. Об этом сообщает пресс-службы УЗ. "Пока вокзал Краматорска закрыт для приема поездов, из ... подробнее →
"Новая почта" приостанавливает работу отделений в Донецкой области08.04.2022 13:00
«Новая почта» с 9 апреля временно приостанавливает работу отделений в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте компании. "С 9 апреля Новая почта временно приостанавливает работу ... подробнее →
Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске08.04.2022 12:00
По железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области нанесен ракетный удар. Об этом сообщает глава ДонОВА Павел Кириленко. "Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках ... подробнее →
На сегодня согласовано 10 гумкоридоров - Верещук08.04.2022 11:00
В Украине в пятницу, 8 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров для вывоза мирных граждан. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля08.04.2022 10:00
Опубликовано расписание эвакуационных поездов из Краматорска и Луганщины на сегодня. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Поезда на сегодня, 08.04.2022: п № 46/45 Ужгород - Лозовая ... подробнее →
Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 7 атак оккупантов08.04.2022 09:00
Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. В ... подробнее →
Движение эвакуационных поездов восстановлено после повреждения колеи у Барвинково08.04.2022 08:00
На Краматорском направлении восстановлено движение по железной дороге. Все три поезда с беженцами, которые были "отрезаны" в результате авиаудара оккупантов по путепроводу в районе Барвинково, прошли ... подробнее →
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- Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена14:00
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- Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске12:00
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- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля10:00
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