Войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске

08.04.2022 12:00

По железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области нанесен ракетный удар. Об этом сообщает глава ДонОВА Павел Кириленко. "Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках ... подробнее →

На сегодня согласовано 10 гумкоридоров - Верещук

08.04.2022 11:00

В Украине в пятницу, 8 апреля, согласовано 10 гуманитарных коридоров для вывоза мирных граждан. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 8 апреля

08.04.2022 10:00

Опубликовано расписание эвакуационных поездов из Краматорска и Луганщины на сегодня. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Поезда на сегодня, 08.04.2022: п № 46/45 Ужгород - Лозовая ... подробнее →

Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 7 атак оккупантов

08.04.2022 09:00

Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. В ... подробнее →

Движение эвакуационных поездов восстановлено после повреждения колеи у Барвинково

08.04.2022 08:00

На Краматорском направлении восстановлено движение по железной дороге. Все три поезда с беженцами, которые были "отрезаны" в результате авиаудара оккупантов по путепроводу в районе Барвинково, прошли ... подробнее →

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