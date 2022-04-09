Ракицкий возвращается в Шахтер

09.04.2022 17:00

Украинский футболист Ярослав Ракицкий в ближайшее время прибудет в тренировочный лагерь донецкого Шахтера в Турции, сообщает iSport . 32-летний защитник выступал за "горняков" в период с 2006 по 2019 ... подробнее →

Открыта горячая линия по раненым на жд вокзале Краматорска

09.04.2022 15:00

Горячая линия по информации касательно раненых после вчерашнего обстрела железнодорожного вокзала Краматорска заработала в городе. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко. Работа линии ... подробнее →

В Киев прибыли евродепутаты из 11 стран

09.04.2022 13:00

В Украину прибыли 35 членов парламентов из 11 стран, чтобы выразить поддержку нашей стране и помочь выстоять в развязанной кремлем преступной войне. Об этом заявил депутат Европарламента, глава ... подробнее →

Из Краматорска запустили эвакуационные автобусы в Днепр

09.04.2022 12:00

Жителей Краматорска в субботу, 9 апреля, будут эвакуировать автобусами в Днепр. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. "С завтрашнего дня будут курсировать эвакуационные автобусы ... подробнее →

Сегодня в Украине будут работать 10 гумкоридоров

09.04.2022 11:00

На субботу, 9 апреля, 2022 согласовано 10 гуманитарных коридоров, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Донецкая область (на собственном транспорте): Мариуполь – Запорожье. ... подробнее →

В зоне ООС ВСУ отбили семь атак врага

09.04.2022 10:00

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 8 апреля украинские военные отразили семь атак российской армии. Враг понес крупные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Так, ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 9 апреля

09.04.2022 09:00

Сегодня, 9 апреля, проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации. Информация о поездах: Из Лозовой и Славянска: поезд № 46/45 ... подробнее →

В Пентагоне оценили группировку сил РФ в районе Донбасса

09.04.2022 08:00

По состоянию на 8 апреля более 40 российских батальонных тактических групп расположены в районе Донбасса или рядом с ним. Такие данные сообщили в Пентагоне, информирует телеканал CNN . Отмечается, ... подробнее →

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