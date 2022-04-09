В Киев прибыли евродепутаты из 11 стран09.04.2022 13:00
В Украину прибыли 35 членов парламентов из 11 стран, чтобы выразить поддержку нашей стране и помочь выстоять в развязанной кремлем преступной войне. Об этом заявил депутат Европарламента, глава ... подробнее →
Из Краматорска запустили эвакуационные автобусы в Днепр09.04.2022 12:00
Жителей Краматорска в субботу, 9 апреля, будут эвакуировать автобусами в Днепр. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. "С завтрашнего дня будут курсировать эвакуационные автобусы ... подробнее →
Сегодня в Украине будут работать 10 гумкоридоров09.04.2022 11:00
На субботу, 9 апреля, 2022 согласовано 10 гуманитарных коридоров, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Донецкая область (на собственном транспорте): Мариуполь – Запорожье. ... подробнее →
В зоне ООС ВСУ отбили семь атак врага09.04.2022 10:00
На Донецком и Луганском направлениях за сутки 8 апреля украинские военные отразили семь атак российской армии. Враг понес крупные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Так, ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 9 апреля09.04.2022 09:00
Сегодня, 9 апреля, проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации. Информация о поездах: Из Лозовой и Славянска: поезд № 46/45 ... подробнее →
В Пентагоне оценили группировку сил РФ в районе Донбасса09.04.2022 08:00
По состоянию на 8 апреля более 40 российских батальонных тактических групп расположены в районе Донбасса или рядом с ним. Такие данные сообщили в Пентагоне, информирует телеканал CNN . Отмечается, ... подробнее →
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- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 9 апреля09:00
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- В Киев прибыли евродепутаты из 11 стран13:00
- Из Краматорска запустили эвакуационные автобусы в Днепр12:00
- Сегодня в Украине будут работать 10 гумкоридоров11:00
- В зоне ООС ВСУ отбили семь атак врага10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 9 апреля09:00
- В Пентагоне оценили группировку сил РФ в районе Донбасса08:00
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- Воины ООС получили 15 тонн гуманитарной помощи из Польши15:00
- Из-за обстрела жд вокзала отправка эвакуационных поездов из Краматорска приостановлена14:00
- "Новая почта" приостанавливает работу отделений в Донецкой области13:00
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