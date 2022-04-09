В Киев прибыли евродепутаты из 11 стран 09.04.2022 13:00 В Украину прибыли 35 членов парламентов из 11 стран, чтобы выразить поддержку нашей стране и помочь выстоять в развязанной кремлем преступной войне. Об этом заявил депутат Европарламента, глава ... подробнее →

Из Краматорска запустили эвакуационные автобусы в Днепр 09.04.2022 12:00 Жителей Краматорска в субботу, 9 апреля, будут эвакуировать автобусами в Днепр. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. "С завтрашнего дня будут курсировать эвакуационные автобусы ... подробнее →