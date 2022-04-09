Жителей Краматорска в субботу, 9 апреля, будут эвакуировать автобусами в Днепр. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. "С завтрашнего дня будут курсировать эвакуационные автобусы ... подробнее →

В Украину прибыли 35 членов парламентов из 11 стран, чтобы выразить поддержку нашей стране и помочь выстоять в развязанной кремлем преступной войне. Об этом заявил депутат Европарламента, глава ... подробнее →

Горячая линия по информации касательно раненых после вчерашнего обстрела железнодорожного вокзала Краматорска заработала в городе. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко. Работа линии ... подробнее →

В зоне ООС ВСУ отбили семь атак врага 09.04.2022 10:00 На Донецком и Луганском направлениях за сутки 8 апреля украинские военные отразили семь атак российской армии. Враг понес крупные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Так, ... подробнее →

В Пентагоне оценили группировку сил РФ в районе Донбасса 09.04.2022 08:00 По состоянию на 8 апреля более 40 российских батальонных тактических групп расположены в районе Донбасса или рядом с ним. Такие данные сообщили в Пентагоне, информирует телеканал CNN . Отмечается, ... подробнее →