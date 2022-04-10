Зеленский создал городскую военную администрацию Константиновки

10.04.2022 17:00

Владимир Зеленский издал указ о создании Константиновской городской военной администрации Краматорского района Донецкой области. Руководителем Константиновской городской ВА назначен Алексей Рослов. Об ... подробнее →

Германия усиливает поддержку украинских беженцев

10.04.2022 15:00

Недавно в Германии приняли изменения, которые помогут украинским беженцам быстрее адаптироваться в стране, сообщает Deutsche Welle . Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении правительством 2 ... подробнее →

"Шахтер" сыграл первый матч благотворительного турнира

10.04.2022 13:00

Донецкий "Шахтер" стартовал на благотворительном турнире Shakhtar Global Tour for Peace, сообщает Обозреватель . В первом поединке в Афинах на стадионе "Георгиос Караискакис" украинская команда со ... подробнее →

РФ начала возвращать в ОРДЛО эвакуированных ранее жителей

10.04.2022 11:00

В Донецкую область, где идут активные боевые действия, российские оккупанты возвращают людей, которых ранее принудительно вывезли в Россию. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Она ... подробнее →

На Донетчине 37 отделений Укрпочты сегодня будут выдавать пенсии

10.04.2022 10:00

В ряде населенных пунктов Донецкой области сегодня будут выдавать пенсию в отделениях Укрпочты. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. С полным списком и адресами отделений можно ... подробнее →

В "ДНР" запретили работать СММ ОБСЕ

10.04.2022 09:00

Так называемая "ДНР" признала неправомерной деятельность СММ ОБСЕ и заявляет, что представители Миссии должны покинуть территорию псевдореспублики до 30 апреля. Об этом говорится в "распоряжении" ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля

10.04.2022 08:00

Опубликовано расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Информация о поездах: № 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы ... подробнее →

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