В Донецкую область, где идут активные боевые действия, российские оккупанты возвращают людей, которых ранее принудительно вывезли в Россию. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Она ... подробнее →

Донецкий "Шахтер" стартовал на благотворительном турнире Shakhtar Global Tour for Peace, сообщает Обозреватель . В первом поединке в Афинах на стадионе "Георгиос Караискакис" украинская команда со ... подробнее →

Недавно в Германии приняли изменения, которые помогут украинским беженцам быстрее адаптироваться в стране, сообщает Deutsche Welle . Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении правительством 2 ... подробнее →

На Донетчине 37 отделений Укрпочты сегодня будут выдавать пенсии 10.04.2022 10:00 В ряде населенных пунктов Донецкой области сегодня будут выдавать пенсию в отделениях Укрпочты. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. С полным списком и адресами отделений можно ... подробнее →

В "ДНР" запретили работать СММ ОБСЕ 10.04.2022 09:00 Так называемая "ДНР" признала неправомерной деятельность СММ ОБСЕ и заявляет, что представители Миссии должны покинуть территорию псевдореспублики до 30 апреля. Об этом говорится в "распоряжении" ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля 10.04.2022 08:00 Опубликовано расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 10 апреля. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Информация о поездах: № 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы ... подробнее →