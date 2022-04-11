В РФ назвали новую цель "спецоперации" в Украине 11.04.2022 17:00 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская "военная спецоперация" в Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. Об этом сообщает РБК-Украина. "Наша военная ... подробнее →

ПриватБанк предупредил о технопаузе в работе Приват24 11.04.2022 16:00 ПриватБанк продолжил технологическую паузу в проведении платежей через Приват24, запланированную с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба банка. "Продолжаем регламентные ... подробнее →