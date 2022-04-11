Кабмин выделил первый транш на ликвидацию последствий военных действий11.04.2022 13:00
Правительство выделило первый 1 млрд грн на ликвидацию последствий военных действий в освобожденных от оккупантов областях. Об этом сообщил в фейсбуке министр развития громад и территорий Украины ... подробнее →
ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов под Новоайдаром (ВИДЕО)11.04.2022 12:00
ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектом возле временно оккупированного поселка Новоайдар в Луганской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Гайдай. "У нас маленька победа – ... подробнее →
Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 10 апреля11.04.2022 11:00
Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала результаты работы 9 гуманитарных коридоров, действовавших ... подробнее →
Ровенская область предлагает бесплатное расселение беженцев с Донбасса11.04.2022 10:00
Ровенская область предлагает бесплатное расселение людей, вынужденно покинувших территорию Донбасса. Об этом сообщает Славянская ВГА. Проживание и питание: на безвозмездной основе (волонтерская ... подробнее →
Объединенные силы за сутки отбили 4 атаки оккупантов11.04.2022 09:00
Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение прошедших суток были успешно отбиты 4 атаки врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 11 апреля11.04.2022 08:00
Сегодня, 11 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает сайт Укрзализницы. Информация о поездах: Из Покровска: 10:00 - 240/239 Покровск - Тернополь 14:00 - ... подробнее →
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