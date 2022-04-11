Кабмин выделил первый транш на ликвидацию последствий военных действий 11.04.2022 13:00 Правительство выделило первый 1 млрд грн на ликвидацию последствий военных действий в освобожденных от оккупантов областях. Об этом сообщил в фейсбуке министр развития громад и территорий Украины ... подробнее →

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов под Новоайдаром (ВИДЕО) 11.04.2022 12:00 ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектом возле временно оккупированного поселка Новоайдар в Луганской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Гайдай. "У нас маленька победа – ... подробнее →