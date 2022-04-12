ДТЭК возобновила электроснабжение 46 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях

12.04.2022 17:00

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для более 9500 семей на освобожденной территории Киевской области и в Донецкой области, где ведутся бои. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

В РФ депортированным мариупольцам предлагают "дальневосточный гектар"

12.04.2022 16:00

Депортированным в Россию жителям Мариуполя раздают листовки с предложением переехать на Дальний Восток. Об этом сообщает Мариупольский горсовет. "Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы ... подробнее →

В Северодонецке российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи

12.04.2022 15:00

В результате ночных обстрелов в Северодонецке Луганской области военными РФ был уничтожен центр гуманитарной помощи. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. "Сразу восемь снарядов попали в ... подробнее →

В Украине разработали приложение для проверки подозрительных лиц

12.04.2022 14:00

Киберспециалисты Службы безопасности Украины вместе с командами YouControl и Artellence разработали приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц, в частности на блок-постах. Об этом сообщает СБУ ... подробнее →

ФК «Шахтер» собрал на благотворительном матче с «Олимпиакосом» более 3 млн гривень

12.04.2022 13:00

Донецкий «Шахтер» опубликовал данные о том, какую сумму удалось собрать благодаря проведению недавнего благотворительного матча с греческим «Олимпиакосом» (0:1), который, ... подробнее →

Сегодня будут работать гумкоридоры в трех областях - Верещук

12.04.2022 12:00

Во вторник, 12 апреля, запланированы девять гуманитарных коридоров для вывоза мирных граждан. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных ... подробнее →

Канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным

12.04.2022 11:00

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что 11 апреля провел "прямые, открытые и жесткие" переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно широкомасштабного вторжения России в Украину, ... подробнее →

На Донбассе ВСУ отразили 6 атак рашистов

12.04.2022 10:00

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 6 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 12 апреля

12.04.2022 09:00

Сегодня, 12 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко. Информация о поездах: № 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии ... подробнее →

Российские оккупанты применили в Мариуполе химическое оружие

12.04.2022 08:00

Российские оккупанты нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, пострадали трое бойцов полка Нацгвардии "Азов". Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил основатель Азова Андрей Билецкий. "Несколько ... подробнее →

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