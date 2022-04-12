ДТЭК возобновила электроснабжение 46 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях 12.04.2022 17:00 За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для более 9500 семей на освобожденной территории Киевской области и в Донецкой области, где ведутся бои. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

В РФ депортированным мариупольцам предлагают "дальневосточный гектар" 12.04.2022 16:00 Депортированным в Россию жителям Мариуполя раздают листовки с предложением переехать на Дальний Восток. Об этом сообщает Мариупольский горсовет. "Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы ... подробнее →

В Северодонецке российские оккупанты уничтожили центр гуманитарной помощи 12.04.2022 15:00 В результате ночных обстрелов в Северодонецке Луганской области военными РФ был уничтожен центр гуманитарной помощи. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. "Сразу восемь снарядов попали в ... подробнее →